"Não querem detenções". Famílias luso-americanas estão a regressar aos Açores

Algumas famílias luso-americanas já regressaram voluntariamente aos Açores. É uma informação avançada à Renascença, a partir de Ponta Delgada, pelo Secretário Regional das Comunidades.

Sem revelar números, alegando que o levantamento dessas situações ainda está em curso, Paulo Estevão explica que são pessoas que se encontrariam em situação irregular nos EUA e "não querem passar por detenções". "Não querem passar pelo sistema judicial norte-americano e, portanto, não querem arriscar esse tipo de situações e estão a regressar voluntariamente aos Açores", acrescenta.

O Secretário Regional açoriano das Comunidades não tem registo - até ao momento - de que tenha aumentado o número de deportações, em relação a 2024 e explica que, aparentemente, "por opção politica" tem sido a população hispânica a mais fiscalizada na zona de Nova Inglaterra, onde a comunidade açoriana é particularmente numerosa: "Pelo que fui informado, trata-se de uma opção política. A comunidade açoriana está bem inserida, é uma comunidade muito mais antiga do que a comunidade hispânica, que cresceu em grande número nos últimos anos, e as autoridades norte-americanas não estão a projetar esforços de fiscalização...para já". E porquê? Paulo Estevão lembra, por outro lado, que grande parte da comunidade açoriana se encontra numa situação regular nos EUA, "ao contrário do que acontece com a comunidade hispânica, em que há um grande número de pessoas numa situação irregular".

Desde que Donald Trump tomou posse, tem notado um aumento de deportações da população açoriana?

Quando diz "algumas", estamos a falar de quantas pessoas que tomaram a iniciativa de deixar os Estados Unidos e regressar aos Açores?

Não nos é comunicado (esse dado) porque é um regresso voluntário. É feito por parte das famílias sem o apoio das entidades ligadas ao governo dos Açores. O que nós estamos a fazer é o levantamento, junto das escolas, porque temos notícia de que já estamos a enfrentar um conjunto de situações em que há miúdos com alguma dificuldade no domínio da língua portuguesa, porque a aprendizagem estava a ser feita em inglês - nasceram nos Estados Unidos - e, portanto, estamos a fazer o levantamento e penso que no próximo mês já vamos estar em condições de poder dar números.