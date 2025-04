Nova maternidade do Santa Maria inaugurada após requalificação e controvérsia

A nova maternidade do Hospital Santa Maria, em Lisboa, é inaugurada esta segunda-feira, após uma abertura faseada iniciada em agosto de 2024, com o funcionamento do primeiro bloco cirúrgico e a urgência de Ginecologia, ao fim de um ano de obras.

A abertura em pleno da nova maternidade estava inicialmente prevista para o verão de 2024, passou para novembro, mas foi adiada por "questões de recrutamento e fecho de negociações na carreira médica e recrutamento na carreira de enfermagem", explicou o presidente da Unidade Local de Saúde Santa Maria, Carlos Martins, em declarações à agência Lusa em outubro do ano passado. .

A nova Maternidade Luís Mendes Graça é inaugurada edsta segunda-feira à tarde pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que era presidente do Hospital Santa Maria quando as obras de requalificação e expansão da maternidade começaram, em agosto de 2023.

As obras geraram controvérsia, que levou à saída de vários especialistas devido a preocupações com as condições laborais e assistenciais.

Segundo a instituição, trata-se de "um projeto estratégico para a ULS Santa Maria e para toda a região sul do país, que passará a deter a maior e mais diferenciada maternidade do país, no Hospital de Santa Maria".

Com a nova maternidade, a capacidade de resposta à mulher grávida, ao recém-nascido, acompanhantes e profissionais de saúde será reforçada, permitindo a realização de 4.500 partos por ano, mais 1.500 do que anteriormente.

"Será uma aposta estrutural na qualidade, segurança e humanização de cuidados, com a remodelação da urgência de obstetrícia e ginecologia e a construção de 12 novos quartos de parto, dois blocos operatórios e uma sala de observações, num total de cerca de 1.000 m2 quadrados de área nova a ser construída", referiu a ULS Santa Maria no início das obras. .

As obras, orçadas em cerca de seis milhões de euros, começaram em agosto de 2023 com os trabalhos preparatórios que levaram ao encerramento das instalações para se poder estar em segurança a esvaziar os espaços e a desinstalar os equipamentos clínicos.

Os trabalhos físicos nos serviços que foram remodelados, nomeadamente a urgência de Obstetrícia e o antigo bloco de partos, arrancaram depois de a instituição receber o visto prévio do Tribunal de Contas, em setembro de 2022.

A agência Lusa tentou obter mais informações sobre a nova maternidade junto da ULS Santa Maria, mas não foi possível até ao momento.