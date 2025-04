Operação Páscoa. GNR regista 2.116 acidentes, quatro mortos e 44 feridos graves

A GNR registou, entre 11 e 20 de abril, 2.116 acidentes, dos quais resultaram 4 vítimas mortais, 44 feridos graves e 608 feridos ligeiros.

Em comunicado, a força de segurança, indica que neste período foram fiscalizados 70.057 condutores, dos quais 405 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

“Foram ainda detidas 218 pessoas por conduzirem sem habilitação legal”, lê-se na nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No decorrer das ações de patrulhamento rodoviário, os militares detetaram 12.150 contraordenações rodoviárias: 3 336 por excesso de velocidade, 1.683 por falta de inspeção periódica obrigatória, 533 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 363 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 302 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC).

A GNR destaca que irá continuar a priorizar a fiscalização a situações de condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, bem como o excesso de velocidade, utilização indevida do telemóvel, utilização correta do cinto de segurança e de cadeirinha, falta de inspeção periódica e de seguro de responsabilidade civil obrigatórios.

Estará também atenta à “incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem”.

No comunicado, a GNR reafirma “o seu compromisso de trabalhar para a segurança da população, sobretudo num período em que o convívio familiar e as tradições ganham ainda maior significado”.

“Contamos com o contributo e a responsabilidade de todos para que estas festividades da Páscoa sejam celebradas em segurança e sem tragédias a lamentar”, salienta.