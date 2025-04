Detido na Chéquia suspeito de matar mulher no início do mês em Alenquer

Um homem de 58 anos foi detido na Chéquia, por suspeita de, no início de abril, ter matado uma mulher no concelho de Alenquer, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o detido é o alegado homicida de uma mulher de 46 anos, cujo corpo, na altura não identificado, foi encontrado no dia 8 de abril, próximo da Estrada Nacional 1 (EN1), na localidade de Márés.

Segundo este órgão de polícia criminal, tanto o homem como a mulher, ambos de nacionalidade estrangeira, tinham entrado em território nacional durante o ano de 2024 e mantinham uma vida precária e itinerante.

"No decurso da investigação, e após os resultados da autópsia revelarem que a vítima teria sido sufocada até à morte, com recurso a força física, foi possível apurar uma relação entre a vítima e o suspeito, concluindo-se ainda que este tinha iniciado uma trajetória de fuga com destino à Chéquia", indica a PJ.

O suspeito viria a ser detido na sequência de uma colaboração com as autoridades policiais da Chéquia, sendo detido naquele país, na sequência de um mandado de detenção europeu.