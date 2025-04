Eutanásia. Duarte Pacheco saúda decisão do Constitucional

O social-democrata Duarte Pacheco saúda a decisão do Tribunal Constitucional ao chumbar seis normas da lei de despenalização da eutanásia.

Em declarações à Renascença, o antigo deputado e ex-dirigente do PSD diz só ter pena que os juízes do Palácio Ratton não tenham ido mais longe e considerar o diploma inconstitucional.

“Por um lado, o Tribunal Constitucional não declara inconstitucional a eutanásia, em si, mas aquilo que reverte como inconstitucional é algumas das normas que, de acordo com a leitura que o Constitucional faz, não proporciona ao doente toda a informação que lhe permita ter uma decisão suficientemente sólida e fundamentada. E se é para pôr fim à vida é preciso que as pessoas tenham toda a informação porque é um ato que depois não tem retorno. Fico muito feliz com esta decisão do Tribunal Constitucional, mas tenha pena que não tenha ido mais a fundo e não tenha dito mesmo que a eutanásia é inconstitucional porque põe em causa a vida humana”, disse.

O comentador habitual da Renascença diz ainda que politicamente os partidos serão obrigados agora a tomar posição sobre um assunto que consta dos programas eleitorais e que não foi abordado nas últimas campanhas eleitorais, mas foi legislado na mesma.

“Aquilo que nós assistimos no passado é que o assunto não foi alvo de campanha, os partidos não disseram diretamente aos portugueses que queriam legislar nesta matéria e, posteriormente, nas costas dos portugueses, fizeram aprovar esta legislação e agora isso não é possível. Agora, os partidos têm de dizer claramente se, depois das eleições, querem manter a legislação limpa destes aspetos ou se, pelo contrário, a vão deixar cair”, referiu.

O antigo parlamentar do PSD elogia ainda o Governo de Luís Montenegro por ter esperado e não ter regulamentado uma lei que tem normas inconstitucionais.

“O governo esteve bem em não regulamentar a lei porque se já a tivesse regulamentado e a lei já estivesse na prática em vigor significava que que já tinham havido suicídios assistidos contra a Constituição da República Portuguesa e, por isso, o Governo fez bem porque, se é um assunto tão sensível, que não tem retorno depois de concretizado, automaticamente o governo teve todas as cautelas e teve muito bem por não ter regulamentado e não a ter posto em vigor, esperando a decisão do Tribunal Constitucional”

Para já, a direção nacional do PSD escusa-se a tomar posição sobre este assunto, remetendo eventuais declarações para mais tarde.

O Livre respeita a decisão do Tribunal Constitucional ao travar diversas normas da lei de despenalização da eutanásia.

A posição do porta-voz do partido foi assumida no debate na RTP com o PAN. Rui Tavares diz que na próxima legislatura o Parlamento terá oportunidade de afinar a lei.

No mesmo sentido vai Inês Sousa Real, do PAN, que no debate com Rui Tavares criticou o atraso na regulamentação da lei.

O Parlamento confirmou em 12 de maio o decreto sobre a morte medicamente assistida, que tinha sido vetado pelo Presidente da República, com um total de 129 votos a favor, 81 contra e uma abstenção, o que obrigou à sua promulgação por Marcelo Rebelo de Sousa.

Votaram a favor a esmagadora maioria dos deputados das bancadas do PS, IL, BE, e os representantes do PAN e Livre.

Votaram contra o diploma a grande maioria da bancada do PSD, os grupos parlamentares do Chega e do PCP, bem como quatro deputados do PS: João Azevedo, Cristina Sousa, Joaquim Barreto e Sobrinho Teixeira.

No entanto, o diploma não entrou ainda em vigor por falta de regulamentação. A Assembleia da República encontra-se dissolvida, pelo que não será possível qualquer tentativa de expurgar estas inconstitucionalidades até à próxima legislatura.