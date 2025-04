FNAM preocupada com pedidos de escusas de reponsabilidade na Oncologia do Algarve

A Federação Nacional de Médicos (FNAM) recebe "com preocupação" a notícia de que os médicos do Serviço de Oncologia do Algarve apresentaram escusas de reponsabilidade. Os profissionais de saúde denunciam falta de condições de trabalho e dos cuidados prestados aos utentes.

A presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, denuncia a falta de "recursos humanos" e de "condições físicas básicas para os doentes", de que é exemplo a falta de "casas de banho e água quente" nas instalações hospitalares.

Para além disso, "há também avarias constantes de alguns equipamentos" que impedem a realização de tratamentos de quimioterapia.

Para os utentes, a falta de condições nos cuidados de saúde obriga muitos doentes a "inevitavelmente, serem referenciados para Lisboa e serem tratados a muitos quilómetros de casa".

A FNAM mostra-se solidária com os médicos que "não podem ser responsabilizados pela degradação das condições de trabalho na sua ULS", exigindo um pedido de esclarecimento ao Ministério da Saúde que, segundo a médica, "nada fez para reverter esta situação".

Para a presidente do FNAM, a solução passa por reforçar o Serviço de Oncologia do Algarve "com mais profissionais e com mais médicos e dar melhores condições de trabalho para poderem fazer o seu trabalho".