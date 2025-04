Temperatura máxima sobe, mas as noites vão ser frias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do meio da tarde e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos no litoral Centro e Nordeste Transmontano até ao início da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado de noroeste, por vezes forte nas terras altas e, a partir da tarde, na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro.

As previsões apontam ainda para pequena descida da temperatura mínima no Minho e Douro Litoral, subida da temperatura máxima, em especial no interior e acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 14ºC, na Guarda, e os 22ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 4º C, na Guarda, e os 12ºC, em Faro.

Para quarta-feira prevê-se uma continuidade do tempo seco e as temperaturas máximas irão registar uma nova subida.