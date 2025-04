Tribunal Constitucional chumba normas do diploma da eutanásia

O Tribunal Constitucional (TC) chumbou algumas normas do diploma do Parlamento sobre a eutanásia, foi esta terça-feira anunciado.

Os juízes do Palácio Ratton responderam a pedidos de um grupo de 56 deputados do PSD e da provedora de Justiça.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, o TC declara inconstitucionais seis normas, dizendo responder a dois pedidos de fiscalização sucessiva.

“As demais normas cuja apreciação da constitucionalidade foi requerida – quase todas as que integram o diploma – não foram declaradas inconstitucionais”, refere o Tribunal Constitucional.

Que normas estão em causa?

O Tribunal Constitucional chumbou o artigo que refere que o médico orientador combina com o doente o método a utilizar para a prática da morte medicamente assistida.

E a alínea em que se permite ao doente a decisão sobre o método de morte medicamente assistida e uma outra em que, no decurso do procedimento clínico, este pode escolher “de forma esclarecida e consciente” a forma de pôr fim à vida.

Também viola a Constituição da República Portuguesa o artigo segundo o qual não é exigido que o doente seja examinado pelo médico especialista, e, em consequência, é também contra a Constituição o artigo, mais geral, “que legaliza, em determinadas condições, a morte assistida”.



Também é considerada inconstitucional parte do artigo em que se impõe ao profissional de saúde que recusa praticar ou ajudar o ato de morte medicamente assistida que especifique “a natureza das razões motivantes”.



Reações ao chumbo do Tribunal Constitucional

O Livre respeita a decisão do Tribunal Constitucional ao travar diversas normas da lei de despenalização da eutanásia.

A posição do porta-voz do partido foi assumida no debate na RTP com o PAN. Rui Tavares diz que na próxima legislatura o Parlamento terá oportunidade de afinar a lei.

No mesmo sentido vai Inês Sousa Real, do PAN, que no debate com Rui Tavares criticou o atraso na regulamentação da lei.

O Parlamento confirmou em 12 de maio o decreto sobre a morte medicamente assistida, que tinha sido vetado pelo Presidente da República, com um total de 129 votos a favor, 81 contra e uma abstenção, o que obrigou à sua promulgação por Marcelo Rebelo de Sousa

Votaram a favor a esmagadora maioria dos deputados das bancadas do PS, IL, BE, e os representantes do PAN e Livre.

Votaram contra o diploma a grande maioria da bancada do PSD, os grupos parlamentares do Chega e do PCP, bem como quatro deputados do PS: João Azevedo, Cristina Sousa, Joaquim Barreto e Sobrinho Teixeira.

No entanto, o diploma não entrou ainda em vigor por falta de regulamentação. A Assembleia da República encontra-se dissolvida, pelo que não será possível qualquer tentativa de expurgar estas inconstitucionalidades até à próxima legislatura.

[em atualização]