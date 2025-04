Afinal, dispositivo de combate a incêndios terá mais operacionais e meios aéreos

O combate aos incêndios vai contar com mais operacionais e com mais meios aéreos , segundo a Diretiva Operacional Nacional (DON) sobre “Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais”, aprovada esta quarta-feira na primeira reunião ordinária do ano da Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC).

De acordo com a DON, em todas as outras fases o dispositivo conta com mais operacionais do que em 2024.

Quanto ao meios aéreos, “o dispositivo passa a contar com mais quatro meios aéreos alocados pelo Estado, integrando também os três helicópteros de ataque inicial da AFOCELCA, perfazendo assim mais 7 meios aéreos, num total de 79”.

Os números aprovados pela CNPC vêm confirmar as declarações desta quarta-feira à tarde do ministro da Presidência. António Leitão Amaro garantiu haver um aumento do dispositivo de combate aos fogos, rejeitando notícias veiculadas esta terça-feira.