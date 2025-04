​Governo aprova reforço de 150 milhões de euros para educação

O Governo aprovou esta quarta-feira um reforço de 150 milhões de euros para diversas necessidades das escolas no próximo ano letivo.

O ministro da presidência António Leitão Amaro diz que se trata de um investimento urgente, entre os quais “manuais escolares para o próximo ano letivo - 26 milhões de euros - , despesas de diferentes componentes da educação especial - 22 milhões de euros -, despesa com a aquisição de routers para a ligação de dados dos alunos nas escolas - 16 milhões de euros - e dois investimentos em duas instituições de ensino superior”.

Nesta reunião foi ainda aprovada uma verba de 14 milhões de euros para as obras do Hospital de Évora e mais 52 milhões de euros para as obras do metro do Porto.

