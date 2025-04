Grávida deu à luz no corredor, confirma Hospital do Barreiro

A Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho (ULSAR), conhecida como hospital do Barreiro, em resposta à Renascença, confirma que uma mulher deu à luz num corredor do hospital, na segunda-feira.

Em causa a notícia avançada pelo portal Notícias ao Minuto que dava conta que uma grávida tinha dado à luz, ajoelhada no chão, no corredor do hospital.

À Renascença, a unidade hospitalar confirma que “no dia 21 de abril de 2025, uma utente grávida de termo, dirigiu-se a este hospital, cuja Urgência de Ginecologia/Obstetrícia se encontrava temporariamente encerrada ao exterior” e que “a caminho do Bloco de Partos, pelas 8h30 aproximadamente, ocorreu o parto”.

“Foram de imediato alertados os profissionais de saúde que estavam na Urgência de Obstetrícia e que prestaram os cuidados imediatos e adequados, transportando a utente para o interior do Bloco de Partos e assegurando os cuidados necessários à mãe e filho”, assegura o hospital.

A ULSAR sublinha que a grávida “não fez o contacto prévio com a Linha SNS 24” e “dirigiu-se à urgência geral tendo sido encaminhada para o Bloco de Partos”.

“Apesar da Urgência de Ginecologia/Obstetrícia se encontrar temporariamente encerrada ao exterior, importa reforçar que permanecem no serviço profissionais de saúde especializados para dar resposta a situações internas e situações emergentes que possam surgir, tal como aconteceu esta segunda-feira”, realça a unidade hospitalar.