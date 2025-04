Manifestação de imigrantes na AIMA marcada por confrontos

Viveram-se momentos de tensão em frente à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) do Porto, onde, esta quarta-feira, mais de uma centena de imigrantes se juntou para pedir melhores condições de integração em Portugal.

Passavam poucos minutos das 10h00 quando um jovem do grupo de extrema-direita “Reconquista” apareceu no local para mostrar o seu desagrado com o protesto, dizendo que “Portugal é dos portugueses”.