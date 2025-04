Moreira acusa Diocese do Porto de impedir direito de preferência nas Eirinhas e Miragaia

Aos vereadores, o autarca independente avançou que irá enviar uma carta ao núncio apostólico, o arcebispo Ivo Scapolo, a demonstrar a preocupação do município e que "a Igreja não se está a comportar como é tradição na cidade do Porto".

Rui Moreira considerou ainda que a diocese não percebeu "a dimensão" da carta que enviou e que a resposta que recebeu do bispo do Porto, Manuel Linda, foi "insultuosa".

"Ficou claro que o objetivo era impedir o direito de preferência, seja dos moradores, seja da Câmara do Porto" , afirmou o autarca durante a reunião do executivo, esclarecendo ter falado com o padre Samuel Guedes sobre as alienações realizadas pela Diocese do Porto.

Rui Moreira acrescentou ainda que, até ao final do seu mandato, não irá aprovar nenhuma deliberação "no sentido de contribuir com qualquer tostão para a Igreja Católica".

O executivo do Porto aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, um voto de protesto, apresentado pela CDU, pela alienação de imóveis no bairro das Eirinhas e em Miragaia por parte da Diocese do Porto.



As casas das Eirinhas, propriedade da diocese, foram alvo de uma permuta, sendo o novo proprietário uma empresa de construção civil, o que levou os moradores a temerem ficar sem casa, revelou, na altura, o Jornal de Notícias (JN).

Contactada pela Renascença, a Diocese do Porto faz saber que “não se pronuncia sobre este tema”, remetendo para o comunicado anteriormente divulgado.



A nota publicada a 15 de abril, indica que “a Diocese do Porto fez permutas de algum do seu património, tendo surgido a oportunidade de arrumar os vários imóveis dispersos, na cidade, num só lugar” , mas que esse património “não é para alienar”, mas “visa promover a criação de mais habitação na cidade do Porto, bem como a manutenção da já existente”.

De acordo com o mesmo comunicado, que pode ser consultado no site da diocese, “todos os imóveis foram avaliados por peritos certificados”, foi tido em conta o “estado de ocupação atual”, e “as decisões tomadas seguiram as regras e normas previstas” quer pelo direito canónico, quer civil, com acompanhamento de “juristas da Diocese” e “consentimento” do Conselho Económico Diocesano.

Este esclarecimento da diocese surgiu depois de o Correio da Manhã (CM) adiantar que aquela terá permutado três prédios de quatro andares em Miragaia por três T1 avaliados, cada um, em 200 mil euros.

O jornal estima ainda que cada um dos prédios valia pelo menos 1,5 milhões de euros.