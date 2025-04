PSP esclarece: imagens de tiroteio que circulam na Net são de 2020

Imagens de um suposto tiroteio em Lisboa têm circulado nas redes sociais nos últimos dias mas, segundo informa a PSP, não se trata de um tiroteio recente.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP assegura que as fotografias e vídeos do incidente "no Bairro do Casal dos Machados", no Parque das Nações, em Lisboa, são verdadeiras, mas não atuais.

"Dizem respeito a uma ocorrência que teve lugar no dia 2 de dezembro de 2020", adianta a PSP, que explica que, na altura, dois homens, "de 22 e 33 anos, ficaram feridos, um deles com gravidade" devido a uma "desordem que teve lugar no referido bairro". "Terá começado junto às bombas de gasolina da avenida Infante D. Henrique e terminou no Largo Maria Judite de Carvalho", acrescenta a polícia, que atribui a investigação, à data, à Polícia Judiciária (PJ).

As fotografias e vídeos em questão têm circulado recentemente "nas redes sociais, bem como em diversos serviços de mensagens instantâneas", mas não são, no entanto, recentes, motivo que levou a PSP a esclarecer a população.