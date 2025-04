Três homens e uma mulher detidos pela PJ por tráfico de droga por via aérea

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, em flagrante delito, três homens e uma mulher suspeitos da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes agravado.

Em comunicado, a PJ esclarece que as detenções ocorreram no quadro de “investigação em curso que visava identificar e desmantelar uma organização criminosa que tinha como cujo objetivo primordial retirar do Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, grandes quantidades de produto estupefaciente, proveniente de voos oriundos de países da América do Sul”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Na posse dos detidos foram apreendidas cerca de 56,5 kg de cocaína, produtos anabolizantes, uma grande quantidade de dinheiro em numerário e, ainda, duas viaturas e diversos telemóveis utilizados na prática criminosa”, acrescenta a nota.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 32 e os 66 anos, foram presentes, ontem, à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, diligência que prosseguirá esta quarta-feira.