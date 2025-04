Piscinas de Aljezur encerradas devido a bactéria

As piscinas municipais de Aljezur estão encerradas temporariamente, após ter sido detetada, nas análises de controlo, a bactéria da legionella em chuveiros dos balneários, anunciou nesta quinta-feira a câmara municipal local.

"Na sequência de análises de rotina realizadas ao abrigo do plano de controlo analítico da água do município de Aljezur, o laboratório responsável comunicou a deteção de legionella não pneumophila em alguns chuveiros dos balneários das piscinas municipais", anunciou a autarquia.

A deteção da bactéria nas análises levou a Câmara de Aljezur a encerrar as piscinas municipais "temporariamente" para "salvaguardar a saúde pública", justificou o município do distrito de Faro, sem estimar o tempo que o equipamento poderá estar indisponível.

A bactéria em causa propaga-se através da água e pode causar sintomas como febre, tosse ou dificuldades em respirar no caso de infeção em humanos, pelo que foi iniciada a implementação dos "procedimentos previstos na portaria n.º 25/2021, de 29 de janeiro", sublinhou a Câmara de Aljezur.

A portaria n.º 25/2021, de 29 de janeiro, estabelece "a classificação do risco e as medidas mínimas a serem adotadas pelos responsáveis dos equipamentos, redes e sistemas (...) em função da avaliação do risco de contaminação e disseminação da bactéria da legionella que decorra dos resultados analíticos apurados, no âmbito do programa de monitorização e tratamento da água".

O diploma determina que os responsáveis pelos equipamentos ou redes afetadas assegurem "as medidas necessárias para garantir a qualidade da água nos pontos de utilização, minimizando o risco de exposição" à bactéria.

Estas medidas seguem "normas europeias e internacionais", entre as quais os Planos de Segurança da Água da Organização Mundial da Saúde (OMS), pode também ler-se na portaria.

O município referiu ainda que os procedimentos vão ser realizados "em articulação com a Autoridade de Saúde Pública".