PSP recolhe granadas da Segunda Guerra Mundial

O Comando Distrital de Leiria, através do Núcleo de Armas e Explosivos e do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS), recolheu quatro granadas do tempo da Segunda Guerra Mundial, entre outro armamento e munições.

O proprietário deste material faleceu recentemente e os seus familiares desconheciam o que se tratava.

Segundo a nota da PSP, contactaram as autoridades que, depois de analisarem, identificaram o que era e recollheram.

A nota da polícia refere que "é frequente, em situações de morte de familiares, ser encontrado armamento, munições e mesmo material militar" e que, sempre que tal aconteça, as pessoas devem contactar a PSP para que possa ser avaliado o risco.

"Não raras vezes este tipo de material contém carga explosiva, instável, que pode causar ferimentos em quem o manusear", advertem.