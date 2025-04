Risco para a segurança. PSP dá parecer negativo a manifestações no Martim Moniz no dia 25 de Abril

A PSP dá parecer negativo às manifestações e concentrações marcadas para o 25 de abril, no Martim Moniz em Lisboa.

Em comunicado, a força de segurança adianta que procedeu à recolha de informação, de forma a avaliar os riscos associados às iniciativas agendadas, algumas com posições ideológicas diferentes.

Justificando haver risco para a segurança, a PSP decidiu emitir um parecer negativo junto da Câmara de Lisboa, a autoridade administrativa competente neste caso.

O partido Ergue-te e o movimento Habeas Corpus tinham anunciado uma manifestação com "porco no espeto" a realizar no Martim Moniz, na tarde de sexta-feira, concentração que é apoiada pelo grupo de extrema-direita 1143, liderado por Mário Machado.

Para a mesma hora, está agendado o tradicional desfile de celebração do 25 de Abril, na Avenida da Liberdade.