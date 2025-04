Salário de Centeno no Banco de Portugal sobe para perto dos 19.500 euros

O salário de Mário Centeno aumentou em relação ao ano passado, para quase 19.500 euros. São mais 1.300 euros do que em 2024.

De acordo com o Banco de Portugal, recebe 19.496,39 euros - 7% acima do ano passado. No entanto, o salário continua a ser abaixo de responsáveis com o mesmo cargo em outros bancos europeus.

O governador do Banco de Portugal não é o único, pois os vice-governadores e os administradores também tiveram um aumento dos mesmos pontos percentuais.

Luis Máximo dos Santos e Clara Raposo ganham agora 18.277,87 euros, enquanto Helena Adegas, Rui Pinto, Francisca Guedes de Oliveira e Luís Morais Sarmento recebem 17.059,35 euros.

O Banco de Portugal explica que os valores devem-se a um aumento de 2,15% para todos os funcionários públicos, a partir de janeiro, somado ao fim do corte de 5% no ordenado de políticos e gestores públicos, em vigor desde 2010.

O mandato de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal termina em julho, depois do Governo de Luís Montenegro ter optado não reconduzir o antigo ministro das Finanças socialista para um novo mandato.