Temperaturas podem chegar aos 28 graus esta quinta-feira

As temperaturas vão subir esta quinta-feira, prevendo-se que este seja o dia mais quente da semana.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Santarém e Setúbal podem atingir os 28ºC, Lisboa e Braga os 27ºC.

Já as temperaturas mínimas devem oscilar os 8ºC, em Bragança, e os 16ºC, em Faro.

As previsões da meteorologia apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até ao meio da manhã e a partir do final da tarde e para acentuado arrefecimento noturno.

Para o feriado do 25 de Abril, sexta-feira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região Sul, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro durante a manhã e no final da tarde e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior, em especial das regiões Norte e Centro e a partir da tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado de noroeste, soprando por vezes forte nas terras altas e faixa costeira ocidental, em especial a partir da tarde.

Segundo o IPMA, deverá verificar-se uma descida da temperatura máxima, em especial no litoral das regiões Norte e Centro.