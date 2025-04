Trabalhadores do Teatro Nacional de D. Maria em greve no dia 25 de Abril

Os trabalhadores do Teatro Nacional D. Maria II, decidiram, no contexto do pré-aviso da greve marcada para o dia 25 de Abril de 2025 manter a greve até às 24 horas do mesmo dia.

Em comunicado, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos – (CENA-STE), destaca que para além das reivindicações gerais por melhores salários e contra a precariedade, “os trabalhadores reivindicam que é fundamental retomar o diálogo no âmbito das negociações do Acordo de Empresa, há muito abandonadas”.