Vai à praia no fim-de-semana prolongado? Autoridade Marítima pede cuidado

Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselhou nesta quinta-feira a população a adotar "comportamentos de segurança" na ida a praia durante este fim de semana alargado, em que se prevê bom tempo e temperaturas elevadas.

Esta entidade pública informa, em comunicado, que as previsões meteorológicas apontam para um fim de semana prolongado com "bom tempo e temperaturas elevadas", recomendando "comportamentos de segurança numa eventual ida à praia ou zonas costeiras, evitando expor-se desnecessariamente ao risco".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A AMN alerta que é importante ter em conta que "o mar ainda é um mar de inverno e apresenta um risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima".

Por outro lado, avisa que a morfologia alterada pelo efeito da ondulação forte que se verifica normalmente neste período do ano, cria nas praias "zonas de fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros que não se encontram sinalizados nesta altura do ano".

"Alerta-se que a maioria das praias portuguesas não se encontram vigiadas nesta altura do ano, isto é, não têm o dispositivo de segurança balnear, e a resposta a uma situação de socorro poderá ser demorada", sublinha a AMN.

A autoridade marítima dá em seguida uma série de recomendações, como vigiar permanentemente as crianças e não permitir que se afastem, mantendo-as sempre próximas de um adulto ou evitar comportamentos de risco, não virando as costas ao mar e oferecendo sempre uma distância de segurança em relação à linha de água, evitando ser surpreendido por uma onda.

Esta entidade também pede que seja respeitada a sinalização das praias e as indicações dos nadadores-salvadores, dos agentes da autoridade e dos elementos que reforçam a vigilância nas praias e, caso se testemunhe uma situação de perigo dentro de água, "não entrar e pedir ajuda através do 112".

O Instituto de Socorros a Náufragos terá durante este fim de semana um conjunto de meios disponível, composto por 14 viaturas "Volkswagen Amarok" e duas "Volkswagen ID.BUZZ" com a missão de reforçar a vigilância nas praias portuguesas antes do início da época balnear.

A AMN informa ainda que, com o apoio da Marinha, através do Projeto "SeaWatch" e do programa "Praia Segura", proporciona apoio, quando necessário, em caso de acidente e realiza ações de sensibilização para que a população opte por praias vigiadas.