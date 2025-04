Centenas juntaram-se no Largo do Carmo para cantar Abril

Centenas de pessoas juntaram-se esta quinta-feira no Largo do Carmo, em Lisboa, para cantar "Grândola Vila Morena". A iniciativa chamada "Abril dos Cravos" é organizada pelo Movimento "Abril é Agora", que promoveu um programa cultural variado - que teve início no dia 24 e se estendeu pela madrugada de 25 de Abril - para celebrar a Revolução.