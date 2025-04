Colisão entre dois motociclos provoca um morto perto de Montemor-o-Novo

Um homem de 41 anos morreu esta sexta-feira na sequência da colisão entre o motociclo que conduzia e outro na Estrada Nacional 253 (EN253), perto de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, informaram a GNR e a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 17h02, ocorreu no troço da EN253 entre Montemor-o-Novo e a povoação de São Cristóvão, no mesmo concelho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a mesma fonte, o óbito do homem de 41 anos foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora, enquanto o condutor do outro motociclo foi assistido pelas equipas médicas.

O socorro envolveu os Bombeiros de Montemor-o-Novo, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR, num total de 15 elementos, apoiados por sete veículos, incluindo a VMER e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.