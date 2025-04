Jovem hospitalizado depois de esfaqueado em parque municipal de Leiria

Um jovem de 17 anos foi esfaqueado, esta sexta-feira, no Parque Municipal Coronel Jaime Filipe da Fonseca, em Leiria, e teve de ser hospitalizado, sem que corra perigo de vida, revelou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em comunicado, o comando distrital de Leiria da PSP relatou que o jovem foi ferido com uma faca na região da axila, mas não corre perigo de vida, tendo sido transportado para o Hospital Santo André.

Segundo a mesma fonte, o incidente ocorreu cerca das 18h00 e "o suspeito responsável pelo ataque" estava ainda por identificar.

Na investigação ao ataque, foram feitas diligências para recolha de provas, foi ouvida uma das testemunhas que se encontravam no local e foram ainda "preservadas as imagens do sistema de videovigilância da cidade" para identificar o autor do ataque, referiu a PSP.