Leitão Amaro fica como primeiro-ministro na ausência de Montenegro, Rangel e Sarmento

O ministro da Presidência exercerá as funções de primeiro-ministro enquanto Luís Montenegro e o ministro dos Negócios Estrangeiros estiverem em Roma para o funeral do Papa Francisco, disse à Lusa fonte oficial do Governo.

Questionada pela Lusa sobre quem substituiria Montenegro na sua ausência do país, a mesma fonte indicou que o ofício com a indicação do nome de António Leitão Amaro, o quarto na hierarquia do XXIV Governo Constitucional, foi hoje enviado ao Presidente da República.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o "número dois" do Governo, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, viajaram hoje para Roma para participarem no sábado no funeral do Papa Francisco, tal como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

Na ausência do país do outro ministro de Estado, o titular da pasta das Finanças Joaquim Miranda Sarmento - que se encontra em Washington, a participar das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial -, "cumpriu-se a hierarquia", tendo a indicação da substituição por Leitão Amaro seguido para Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com a Constituição da República, não havendo vice primeiro-ministro, "o primeiro-ministro é substituído na sua ausência ou no seu impedimento pelo ministro que indicar ao Presidente da República ou, na falta de tal indicação, pelo ministro que for designado pelo Presidente da República".