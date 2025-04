Líder do Ergue-te e Mário Machado detidos após "manif" não autorizada

O presidente do Ergue-te, Rui Fonseca e Castro, acabou mesmo por ser algemado e detido pelas autoridades, já no Largo de São Domingos, em Lisboa.

Pelo menos duas pessoas foram detidas esta sexta-feira à tarde na sequência de confrontos entre manifestantes e PSP. Tratam-se do conhecido neonazi Mário Machado e Rui Fonseca e Castro, presidente do Ergue-te.

Antes da detenção, a PSP avisou o ex-juiz de que estava a incorrer num crime de desobediência. Momentos depois Fonseca e Castro acabou por se entregar, criando momentos de tensão, o que exigiu a intervenção do dispositivo policial para conter a agitação.

Mais de uma centena de apoiantes de grupos de extrema-direita como o Habeas Corpus e o 1143 gritaram: "prendem um, prendem todos".

O partido Ergue-te e o movimento Habeas Corpus, com o apoio do grupo de extrema-direita 1143, tinham anunciado uma manifestação com "porco no espeto" no Martim Moniz, a partir das 15h00 desta sexta-feira, feriado do dia 25 de Abril de 1974 - Revolução dos Cravos.

A PSP deu um parecer negativo à realização desta ação e a Câmara Municipal de Lisboa seguiu a recomendação e a avaliação da PSP e não deu aval à realização das iniciativas de movimentos de extrema-direita marcadas para o Martim Moniz.

Mesmo existindo um parecer negativo da PSP e sem aval da CML, Rui Fonseca e Castro apareceu, garantindo estar em pré-campanha eleitoral.

Na quinta-feira, num vídeo partilhado nas redes sociais, já tinha garantido que o partido se iria manifestar esta sexta-feira no Martim Moniz "para uma festa da família portuguesa, para uma celebração da portugalidade, mas sobretudo para uma demonstração de civilidade e de irmandade".

"Fascistas, racistas, chegou a vossa hora, os imigrantes ficam e vocês vão embora"



Em contracorrente, mais de uma centena de pessoas compareceu para mostrar o seu desagrado com tal iniciativa.

"Fascistas, racistas, chegou a vossa hora, os imigrantes ficam e vocês vão embora", gritaram os manifestantes contra a iniciativa da extrema-direita, para a qual surgem alguns apoiantes, de forma isolada, e afirmam "Portugal é para os portugueses".

"Somos todos antifascistas", respondeu, em uníssono, o grupo de mais de uma centena de pessoas contra a ação da extrema-direita.

No Martim Moniz há um forte dispositivo policial mobilizado, com a PSP a impedir a permanência em grande parte da praça. Registaram-se alguns momentos de tensão entre elementos da extrema-direita e a maioria dos manifestantes antifascistas, mas não houve necessidade de a PSP intervir.

Estas iniciativas no Martim Moniz decorrem enquanto, ao mesmo tempo, na Avenida da Liberdade, muito próxima desta praça, decorre o tradicional desfile do 25 de Abril.