Milhares de pessoas nas ruas do Porto marcharam por Abril

Pelas 14h30, já uma multidão se juntava perto da antiga sede da PIDE no Largo Soares dos Reis ,no Porto. Cravos, cartazes e cantorias aqueciam o ambiente do início da tarde do dia 25 de Abril.

Jorge Queijo, de 51 anos, esperava pacientemente pelo início da manifestação. À Renascença, conta que não é costume estar presente nas comemorações do 25 de abril, mas este ano sentiu "que precisava mesmo de vir" para "reforçar o sentido de liberdade" que sente "que está em perigo".

Ainda antes de as marchas terem início, um cartaz escrito em inglês sobressaía da multidão. "Liberdade e não fascismo" era a mensagem erguida por Tanya, oriunda dos Estados Unidos da América a viver em Portugal há 5 anos.

O "orgulho pela cidadania Portuguesa" levou-a a sair à rua na tarde de sexta-feira para sentir "o contraste" entre os EUA e Portugal. Tanya salienta ainda que "Portugal é um país onde as pessoas se preocupam umas com as outras", e que as celebrações da Revolução dos cravos são um exemplo de uma mentalidade "socialista e progressista".