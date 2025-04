Pesca de arrasto reduz a absorção de CO2 pelos oceanos

A ressuspensão de sedimentos do fundo do mar, causada pela pesca de arrasto ou por tempestades e marés, pode aumentar significativamente a libertação de CO2 para a atmosfera.

Quando estes sedimentos são expostos a água do mar rica em oxigénio, ocorre uma oxidação em larga escala da pirite. Esta reação desempenha um papel muito maior nas emissões de CO2 do que se pensava anteriormente, superando a contribuição da oxidação do carbono orgânico.

Um novo estudo, publicado na Communications Earth & Environment, fornece a primeira evidência quantitativa deste efeito no Mar Báltico ocidental, noticiou na quinta-feira a agência Europa Press.

"Os sedimentos de lama de grão fino são importantes reservatórios de carbono orgânico e pirita", sublinhou o autor principal Habeeb Thanveer Kalapurakkal, estudante de doutoramento no grupo de trabalho de Biogeoquímica Bentónica do GEOMAR, citado num comunicado.

Já era conhecido que a ressuspensão de sedimentos pode libertar quantidades significativas de CO2 para a coluna de água. No entanto, até agora, acreditava-se que isto se devia principalmente à oxidação do carbono orgânico.

O novo estudo mostra que a maior parte da libertação de CO2 se deve à oxidação da pirite.

O estudo centrou-se na Baía de Kiel, uma região costeira do Mar Báltico ocidental, localizada entre a ilha alemã de Fehmarn e as ilhas dinamarquesas. Esta área apresenta diversos tipos de sedimentos: sedimentos arenosos grossos em águas pouco profundas e lama fina nas regiões mais profundas.

Estes sedimentos lamacentos são ricos em matéria orgânica e desempenham um papel fundamental no ciclo do carbono do Mar Báltico. São afetados tanto por forças naturais, como as tempestades, como por impactos antropogénicos, como a pesca de arrasto.

Para estudar os efeitos da ressuspensão de sedimentos, os investigadores realizaram incubações de sedimentos em suspensão. Recolheram amostras de sedimentos de diferentes locais de Kiel Bight --- que vão desde sedimentos arenosos grossos a sedimentos lamacentos de grão fino -- e misturaram-nos em recipientes de laboratório cheios de água do mar. As experiências simularam condições ricas e pobres em oxigénio.

Durante o período de incubação, a equipa monitorizou as alterações em parâmetros químicos importantes, como as concentrações de CO2, pH, sulfato, nutrientes e concentrações de isótopos.

Estas medições permitiram-lhes identificar os processos subjacentes e avaliar o seu impacto no ciclo local do carbono. Os dados laboratoriais foram posteriormente integrados num modelo biogeoquímico para melhor compreender os efeitos da ressuspensão de sedimentos e da disponibilidade de oxigénio.

Os resultados mostram que a ressuspensão de sedimentos gera emissões de CO2 substancialmente mais elevadas do que se pensava anteriormente, principalmente devido à oxidação da pirite.

Quando este mineral que contém ferro, geralmente encontrado em sedimentos lamacentos e pobres em oxigénio no fundo do mar, é alterado, reage com o oxigénio da água. Esta reação gera ácido que converte o bicarbonato neutro para o clima em CO2, um gás com efeito de estufa.

Uma grande fração do CO2 gerado pela oxidação da pirite é posteriormente libertada para a atmosfera.

Os resultados do modelo sugerem que estes processos podem reduzir significativamente a capacidade de absorção de CO2 da região.

"As nossas experiências e simulações de modelos mostram que atividades como a pesca de arrasto reduzem significativamente esta capacidade, promovendo a oxidação e a acidificação da pirite", apontou Kalapurakkal.

As descobertas sublinham a necessidade de proteger as áreas do fundo do mar com sedimentos lamacentos de grão fino, regiões normalmente ricas em pirita.