PSP terá "dispositivo adequado" no Martim Moniz

A Polícia de Segurança Pública terá o “dispositivo adequado” no Martim Moniz para fazer cumprir a lei. É o que garante à Renascença a Direção Nacional da PSP depois do partido Ergue-te (antigo PNR) ter usado as redes sociais para dizer que vai realizar esta sexta feira à tarde, no Martim Moniz, em Lisboa, a “festa da portugalidade”.

Contra o parecer negativo da PSP que alega questões de risco de perturbação da ordem e tranquilidade públicas e da Câmara Municipal de Lisboa o Ergue-te, alegadamente apoiado pelo movimento 1143, também ele de extrema-direita, decidiram manter a concentração naquele que é uma das praças lisboetas com maior concentração de imigrantes de diferentes nacionalidades.

A PSP garante que tem o “dispositivo ajustado e adequado para fazer cumprir a decisão da Autoridade Administrativa e as disposições legais”. Logo, se os elementos do partido se reunirem serão abordados pela policia e notificados.

O presidente do Ergue-te, Rui Fonseca e Castro, rejeita os argumentos de risco para a ordem publica e defende que se trata de um evento organizado por um partido político inserido na campanha para as legislativas e, por isso, não pode ser proibido, alegando mesmo ter luz verde da Comissão Nacional de Eleições.