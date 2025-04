Segundo suspeito de tentativa de homicídio em Braga entregou-se na quinta-feira

O segundo suspeito da tentativa de homicídio em Adaúfe, no distrito de Braga, em fevereiro, e de quem sem desconhecia o paradeiro, entregou-se na quinta-feira no Tribunal de Guimarães, revelou esta sexta-feira em comunicado a Polícia Judiciária (PJ).

Os factos, em investigação pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, ocorreram ao início da tarde de 21 de fevereiro, numa oficina de automóveis, após a vítima, de 54 anos, se ter recusado a reparar o veículo pertencente a ambos os suspeitos, descreve o comunicado.

O outro detido é filho do homem que se entregou na quinta-feira e foi detido pela PJ no início de abril, aguardado julgamento em prisão preventiva, acrescenta.

"Não aceitando tal recusa, pai e filho agrediram a vítima de forma violenta", primeiro com "recurso a um taco de madeira e, na continuidade das agressões, com uma arma branca e um tijolo", detalha a PJ.

O proprietário da oficina "sofreu uma perfuração cortoperfurante na zona abdominal, do qual resultaram graves ferimentos, colocando em perigo a sua vida", após o que foi submetido a uma intervenção cirúrgica urgente no Hospital de Braga, onde ficou internado durante alguns dias, lê-se ainda.

Os suspeitos colocaram-se em fuga, vindo a primeira detenção a ocorrer no dia 2 de abril, enquanto o segundo suspeito, com paradeiro desconhecido, apresentou-se na quinta-feira no Tribunal de Guimarães, onde foi dado cumprimento ao mandado de detenção fora de flagrante delito que sobre ele impendia, continua o comunicado.

Presente a primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva, revela a PJ.