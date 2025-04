Três detidos, quatro pessoas identificadas e dois polícias feridos em Lisboa

"Tivemos três detidos, ainda tivemos mais cerca de quatro pessoas identificadas e estamos a analisar também, neste momento, as imagens que foram recolhidas pelos órgãos de comunicação social para tentar identificar mais indivíduos que estiveram envolvidos nas agressões", afirmou Iúri Rodrigues, comandante da 1ª Divisão Policial do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em declarações aos jornalistas.

Três detidos , inclusive os líderes do Ergue-te e do grupo de extrema-direita 1143, quatro pessoas identificadas e dois polícias "ligeiramente feridos" é o balanço da operação policial de hoje associada ao 25 de Abril em Lisboa, revelou a PSP.

O outro momento de tensão, segundo a PSP, foi quando houve no local, no Largo de São Domingos, "uma concentração bastante significativa" de um grupo que se opunha ao evento do Ergue-te, o que "dificultou bastante" a atuação policial, registando-se "algumas desordens, algumas agressões".

"Tentámos atuar prontamente e efetivámos a detenção também de outro indivíduo que esteve envolvido na desordem e também ameaçou e tentou coagir uma jornalista, e fizemos a sua retirada no local, o que também fez com que houvesse novamente mais uma tensão, uma elevada tensão, que nos obrigou a intervir", expôs o comandante da PSP, referindo ao líder do grupo de extrema-direita 1143, Mário Machado, que conta com um histórico de diversas condenações.

Sobre se a PSP tardou a intervir, o comandante disse que a atuação "é sempre muito dinâmica", com a avaliação do risco e a escolha do "momento adequado", em consideram que "a ordem tem mais condições para ser bem executada e para minimizar o risco de qualquer intervenção mais gravosa".

Quanto ao tradicional desfile das celebrações do 25 de Abril, desde a Praça Marquês de Pombal até à Avenida Liberdade, "decorreu praticamente sem quaisquer incidentes", adiantou Iúri Rodrigues, referindo que houve também um desfile que se concentrou no Largo do Rato e foi até à Praça do Comércio, onde se registou "a tentativa de arremesso de um ovo durante o desfile, que felizmente não acertou em ninguém".