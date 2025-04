PJ detém homem suspeito de homicídio e profanação de cadáver em Lourosa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na madrugada deste sábado um homem suspeito de homicídio qualificado, profanação de cadáver e abuso de cartão, dispositivo ou dados de pagamento em Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

A vítima, um homem de 55 anos, foi encontrada enterrada no terreno da casa do suspeito.

As autoridades apuraram que a morte terá sido por asfixia e o suspeito, depois de enterrar o corpo, utilizou o cartão bancário da vítima e tentou prejudicar a busca pelo homem fornecendo informações falsas à família sobre o paradeiro do desaparecido.



A Diretoria do Norte da PJ descobriu o corpo da vítima na quinta-feira, no mesmo dia em que as autoridades tiveram conhecimento de suspeitas de um desaparecimento em Lourosa.

O suspeito tem antecedentes criminais por crime de fraude fiscal. De acordo com o comunicado da PJ, o alegado homicida "será conduzido à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".