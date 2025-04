A autoestrada 23 (A23) encontra-se fechada ao trânsito automóvel a partir do nó de Caria, no concelho de Belmonte, no sentido norte-sul, na sequência de uma colisão entre dois veículos, informou este domingo fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a estrada foi encerrada pelas 11:00, depois de dois veículos ligeiros terem colidido.

"O acidente não registou vítimas", indicou.