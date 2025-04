Montenegro diz que saúde está melhor do que há um ano

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou este domingo que a situação na Saúde é melhor do que há um ano atrás, reagindo às críticas do líder do PS, que referiu que agora há mais serviços de urgência encerrados do que no ano passado.

"Há um ano atrás a saúde estava pior do que está agora. Não quer dizer que agora esteja bem, nós sabemos que há muita coisa para fazer", disse Montenegro, após cruzar a meta da caminhada dos cinco quilómetros, uma das provas da 5.ª edição da Maratona da Europa, que se realizou este domingo em Aveiro.