A Caixa Geral de Depósitos indicou que, apesar da indisponibilidade da rede elétrica a nível nacional, os serviços App CaixaDirecta, CaixaDirecta Empresas e o Contact Center se mantêm a funcionar na normalidade.

“Por motivos de segurança, as agências da Caixa estão a funcionar com atendimento à porta fechada”, indica uma nota de uma fonte oficial da CGdD enviada às redações.

