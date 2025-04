A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) avança que alguns supermercados estão a encerrar, por motivos de segurança.

Em declarações à Renascença Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, descreve que há “situações muito diferentes decorrentes da própria forma como o país está organizado”.

“O que estamos a verificar é que há muitos dos nossos retalhistas, por uma questão de segurança dos trabalhadores e dos consumidores e também, no caso do retalho alimentar, de segurança alimentar, estão a tomar medidas de precaução e a encerrar algumas lojas, mas isto não é aplicável a todos os retalhistas e também não é aplicável a todas as zonas do país”, assegura.

Gonçalo Lobo Xavier adianta ainda “a boa notícia é que com a rede de contactos e de associados que a APED tem, estamos a verificar que, por exemplo, em Espanha está em muitas zonas já a ser retomado o fornecimento de energia”.

O diretor-geral da APED reforça uma "nota de tranquilidade dentro de uma situação excecional”.