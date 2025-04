ANA aciona geradores de emergência, aeroporto de Lisboa com mais limitações

A ANA acionou esta segunda-feira os geradores de emergência, após um corte de energia a nível geral, possibilitando o essencial da operação no Porto e em Faro, mas Lisboa com mais limitações, disse à Lusa fonte oficial da gestora aeroportuária.

"Os aeroportos da ANA acionaram os geradores de emergência o que para já possibilita a manutenção do essencial da operação aeroportuária nos aeroportos do Porto e de Faro. Em Lisboa a operação está a decorrer mas com limitações. Até ao momento, não se registam impactos nos Aeroportos da Madeira e dos Açores", avançou a ANA.