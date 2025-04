Apagão. ANA afasta possibilidade de partidas de voos de Lisboa até às 22h00

Veja também:

Devido ao apagão nacional, a ANA Aeroportos acredita que, com a informação atualmente disponível sobre a falha de eletricidade, não são esperadas partidas de voos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, até às 22h00.



"No aeroporto de Lisboa a operação mantém-se condicionada, com alimentação por geradores de emergência, tendo nas últimas duas horas chegado quatro voos e partido outros quatro", adiantou também a gestora aeroportuária, em comunicado.

Nos aeroportos do Porto e Faro, para onde estão a ser desviados voos de Lisboa, "a operação continua a decorrer com as limitações decorrentes da situação".

A ANA aconselhou os passageiros a aguardarem pelo contacto das companhias aéreas antes de se dirigirem ao aeroporto e garantiu que os passageiros que estão no aeroporto "estão a ser apoiados pelas equipas da ANA no terreno, prestando a informação possível e distribuindo água e bens alimentares".

Está também a ser preparada logística de apoio para quem precisar de ficar a passar a noite no terminal, acrescentou a ANA.

A situação será reavaliada as 21h00.

A REN - Redes Energéticas Nacionais confirmou um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia. O apagão registou-se às 11h30 de Lisboa.