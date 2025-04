Apagão. Leitão Amaro fala em problema com "origem aparentemente técnica na rede de transporte"

Na sequência do apagão de energia nacional, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, prestou declarações à Renascença, indicando o ponto de situação em hospitais e aeroportos, e explicando também as prioridades do Governo.

Leitão Amaro fala num "problema generalizado em toda a Europa", com origem "aparentemente técnica na rede de transporte, provavelmente em Espanha", a afetar "muitos países europeus".

"O nosso foco, e estamos a trabalhar com empresas de energia, parceiros europeus e autoridades nacionais, é assegurar a retoma rápida do fornecimento de energia, em especial das infraestruturas e serviços mais críticos", explicou o governante à Renascença.

Leitão Amaro revelou que o Ministério da Saúde está a confirmar que os geradores de emergência estão a funcionar nos hospitais. "Estes geradores têm um período de funcionamento, temos de assegurar que está tudo tranquilo e com o fornecimento assegurado até ao momento em que a energia seja restabelecida", notou.

Quanto ao funcionamento dos aeroportos, o ministro da Presidência indica que não há relatos de problemas causados nas aterragens. "Pode ter havido alguma perturbação temporária nas ligações", admite. "A cada minuto que passa há mais informação a chegar, mas está a ser feito esse acompanhamento. Houve um pedido para não haver descolagens", informa.

Fechando a sua intervenção nesta rádio, o ministro procurou tranquilizar as pessoas. "O que os portugueses podem saber é que as autoridades, o Governo e as várias entidades do setor, estão a trabalhar em conjunto para que as suas vidas possam retomar a normalidade o mais rápido possível."

Pouco depois das 11h30 desta segunda-feira, alguns países europeus, como Portugal e Espanha, viveram um apagão de energia generalizado. Há relatos de problemas noutros países.