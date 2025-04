Apagão na rede elétrica europeia deixa vários países às escuras

(Em atualização)

Um apagão deixou vários países europeus às escuras. Em Portugal, a falha de energia sentiu-se por volta das 11h30. Leitão Amaro, em declarações à Renascença, disse que, segundo a informação de que disponha, o problema é europeu e tudo aponta para que a origem tenha a ver com questões técnicas.

"É um problema generalizado na Europa", disso o ministro da Presidência. Ainda segundo Leitão Amaro, o ponto de origem terá sido em Espanha.

Para fazer face ao apagão, está prevista uma reunião do Conselho de Ministros para pouco depois das 13h00 na residência oficial do primeiro-ministro, presidido por Luís Montenegro, segundo fonte oficial do Governo.

A hipótese de um ciberataque não pode ser, no imediato, posta de parte: "Há essa possibilidade, mas não está confirmada." Castro Almeida assim o disse em declarações à RTP3, clarificando que o apagão está a ser sentido, pelo menos, em Portugal, Espanha, França e Alemanha.

"Há essa possibilidade, de facto", referiu o ministro. "Sei que abrange vários países da Europa — Portugal, Espanha, França e Alemanha e creio que também Marrocos", referiu Castro Almeida. Na sua opinião, é uma "coisa em grande escala que, pela dimensão que tem, é compatível com um ciberataque".

Declarações de Von der Leyen: contrainformação?

Pouco depois, surgiram notícias de que a presidente da Comissão Europeia terá falado em ataque à soberania europeia numa publicação nas redes sociais. Von der Leyen não terá avançado com nenhuma explicação clara, mas terá dito que as suspeitas recaem para um ciberataque. No entanto, apesar de Von der Leyen estar a ser citada por vários meios nacionais (onde a Renascença se inclui) e internacionais, não é possível encontrar as suas declarações no Twitter, onde terão sido feitas.

Tudo aponta para que tenha sido uma manobra de contrainformação. Também circulou que a Rússia, segundo a CNN Internacional, estaria envolvida no ataque. No entanto, tal como as declarações de Von der Leyn, também a notícia não está disponível no site daquele órgão de comunicação social. A CNN apenas dá nota de que Portugal e Espanha sofreram um apagão.

Importa "manter a ordem pública"



Em Portugal, a prioridade do Governo é retomar o mais rápido possível o normal funcionamento de todos os serviços críticos, como hospitais que estarão a recorrer a geradores de emergência para continuar a atender utentes. Além disso, importa "manter a ordem pública", disse Leitão Amaro.

Em Espanha, segundo o El Mundo, a Red Elétrica ativou os planos de emergência de reposição de energia. O jornal espanhol dá conta de que o apagão também afetou França, e de que o Instituto Nacional de Cibersegurança está a averiguar se se tratou de um ciberataque.

Já a E-Redes, num segundo contacto da Renascença, explicou que a rede elétrica europeia sofreu uma avaria e, por isso, a REN teve de optar por fazer cortes de energia sequenciais.

Telemóveis sem rede, metropolitano de Lisboa com carruagens paradas nos túneis

Dependendo das operadoras, também há utilizadores que não estão a conseguir utilizar os seus telemóveis.

No Metro de Lisboa havia, ao final da manhã, dezenas de pessoas presas nas carruagens, que ficaram retidas em túneis. A empresa disse à Renascença estar em comunicação com a EDP e a fazer os possíveis por restabelecer a energia. Se não for possível, os utilizadores do Metro deverão ser retirados das carruagens através dos túneis.

A rede de semáforos também não está a funcionar em Lisboa, ao que apurou a Renascença.

Aeroportos e PSP a funcionar com geradores de emergência

O corte de energia levou a ANA a acionar os geradores de emergência para permitir o essencial das operações no Porto e em Faro. Em Lisboa era onde se sentiam mais mais limitações, segundo fonte oficial da gestora aeroportuária. Nos aeroportos da Madeira e dos Açores não há quaisquer limitações.

Também a PSP está a funcionar com geradores de emergência. Devido ao apagão, a força policial vai colocar um maior número de polícias nas ruas para ajudar as pessoas, principalmente no trânsito. Em Lisboa, várias artérias da cidade ficaram caóticas, até porque a rede de semáforos deixou de funcionar.

Além disso, a PSP, assim como os bombeiros, estão a prestar ajuda a quem ficou preso em elevadores.