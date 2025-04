Apagão. Transtejo e Soflusa com barcos grátis esta 2.ª feira enquanto houver passageiros

Veja também:

A Transtejo e a Soflusa, que ligam por barco Lisboa à margem sul do Tejo, têm esta segunda-feira carreiras gratuitas enquanto houver passageiros, para minimizar os efeitos do corte generalizado de energia elétrica, informou fonte do Ministério das Infraestruturas.

Segundo a mesma fonte, as carreiras são gratuitas desde as 13:00/14:00 e enquanto existirem passageiros para transportar.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.

As empresas têm uma administração comum.