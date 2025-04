Conservatórias encerradas, unidade de elite nas prisões "está de prevenção"

O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) mandou encerrar as conservatórias, enquanto nas prisões a unidade de elite está de prevenção, devido à falha de energia que está afetar Portugal, disse à Lusa o Ministério da Justiça.

"O IRN decidiu mandar fechar as conservatórias", adiantou fonte do Ministério da Justiça, sem adiantar mais detalhes.

A mesma fonte acrescentou que, se for necessário, "será reforçada a segurança no sistema prisional", acrescentando que o esquadrão do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP), o grupo de operações especiais do Corpo da Guarda Prisional, "está já de prevenção".

"No Ministério da Justiça, onde existem sistemas redundantes, estes foram acionados", sublinhou.

Os estabelecimentos estão entre os organismos que têm geradores.

O centro de dados do Ministério da Justiça "tem autonomia para seis horas", tendo os organismos tutelados por este sido aconselhados "a esperar duas horas".

"Caso o apagão se mantenha, ficam apenas equipas de gestão de crise nos organismos", concluiu a fonte.