"Do que depender da REN, o país vai acordar amanhã com eletricidade"

“Por volta das 11h33 ficámos sem eletricidade em toda a rede de muita alta tensão, que depois se propaga a todas as redes, de média e baixa tensão. Ainda não conseguimos com toda a certeza apontar para uma causa concreta”, detalhou João Faria Conceição.

O administrador da REN refere que o que aconteceu se assemelhou “aos disjuntores do quadro das nossas casas”, com os sistemas de controle e proteção a dispararem devido a um desequilíbrio entre os consumos e a produção.

Para resolver este desequilíbrio, a estratégia foi de um “blackstart”, em que é acrescentando consumo e produção na rede de forma gradual e cuidadosa, que tem de ser feito de forma paciente.

“Aconteceu-nos várias vezes a partir das tentativas de recuperação desta manhã em que verificámos alguns desequilíbrios e isso era o suficiente para vir tudo abaixo”, detalhou o administrador da REN.

“Estamos a tentar recuperar o país em várias zonas: uma iniciada a partir da central da Tapada do Outeiro, que é uma central que presta um serviço ao sistema elétrico para arranques de emergência. A central da Tapada do Outeiro arrancou, depois de várias tentativas e desligares, e neste momento temos várias subestações da REN à volta da zona do Grande Porto e a Central do Torrão ligada e estamos progressivamente a tentar abastecer”, afirmou.