INEM está a funcionar com recurso a geradores (e faz apelo à população para evitar sobrecarga)

Os sistemas telefónico e informático do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão a funcionar com recurso a geradores na sequência da falha de energia que esta segunda-feira afetou várias zonas do país, disse à Lusa fonte oficial.

"O INEM ativou o seu plano de contingência e tem os seus sistemas, telefónico e informático, a funcionar com recurso a geradores que foram automaticamente acionados", assegura o Instituto.

O INEM apela ainda a todos os cidadãos que liguem para o 112 "apenas em caso de emergência, para evitar uma sobrecarga do sistema".

No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o funcionamento dos blocos operatórios e dos cuidados intensivos estão a ser também assegurados por geradores, segundo fonte da unidade de saúde.

Uma falha de eletricidade afetou esta segunda-feira pelas 11h30 várias zonas do país, indicaram diversos relatos feitos à Lusa, desconhecendo-se para já as causas da mesma.