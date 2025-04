Montenegro apela à calma e espera que eletricidade seja restabelecida ainda esta 2.ª feira

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, apela à calma e espera que eletricidade seja restabelecida ainda esta segunda-feira.

“Pedimos aos portugueses que confiem no trabalho que estamos a desenvolver para do ponto de vista da nossa capacidade de autonomia dos nossos centros de produção nacionais. Esperamos que ainda hoje toda a situação seja restabelecida.”



Montenegro falava aos jornalistas durante uma pausa no Conselho de Ministros extraordinário para avaliar a situação do apagão em Portugal e noutros países europeus.

O primeiro-ministro apela à calma da população e apela a que não haja uma corrida à compra de bens que não são necessários.

“Neste momento difícil, que possa haver calma, espírito de solidariedade. Não é bom caminho estarmos a acelerar consumos que não são necessários”, declarou.



Problema com origem em Espanha

O primeiro-ministro diz que as causas da falha de energia ainda são desconhecidas, mas sabe que o problema teve origem na rede em Espanha.

Ataque informático? “Não há nada afastado, mas também não há uma informação que aponte nesse sentido”, declarou o primeiro-ministro.



Luís Montenegro deixou o Conselho de Ministros e vai deslocar-se à REN para acompanhar a situação e obter mais informações.

“Lamentamos muito este episódio que aflige o dia a dia dos portugueses. A origem não foi em Portugal. Estamos a acompanhar com as autoridades nacionais e internacionais este apagão que foi completamente inesperado e imprevisto”, afirma o primeiro-ministro.



O chefe do Governo adianta que o sistema de segurança interna ativou a célula de crise e que o Presidente da República e a Assembleia da República estão a ser informados.

O apagão em Portugal teve início pelas 11h30 da manhã desta segunda-feira. Espanha, França e Alemanha também estão a ser afetados pelo problema.

EDP sem previsões

"A EDP continua a acompanhar os constrangimentos no abastecimento elétrico em alguns países europeus, estando a colaborar com as entidades oficiais no sentido de que a reposição de energia ocorra da forma mais rápida possível", disse à Renascença fonte oficial da empresa.

"A empresa tentará manter os seus canais de comunicação ativos, dentro das limitações existentes, de forma a atualizar os seus clientes e parceiros sobre o estado de resolução do problema", acrescenta.