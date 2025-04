Montenegro prevê "restabelecimento integral nas próximas horas" e apela à moderação no consumo de luz

Veja também:



O primeiro-ministro, Luís Montenegro, prevê "restabelecimento integral de eletricidade nas próximas horas", após o apagão desta segunda-feira em todo o país. De acordo com a E-Redes, pelas 21h30 desta segunda-feira, dois milhões de consumidores já tinham luz.

"O abastecimento está a ser reposto gradualmente. Em muitas regiões do país a eletricidade já foi restabelecida, sendo expectável que do ponto de vista do território haja um restabelecimento integral nas próximas horas", afirmou Montenegro, em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira à noite, à margem de um Conselho de Ministros de emergência.



O chefe do Governo diz que ainda há situações difíceis na Beira Baixa, Alentejo e Setúbal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui