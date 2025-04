Não há comboios em Campanhã. Greve de revisores da CP afeta circulação

A CP - Comboios de Portugal alertou para a possibilidade de "fortes perturbações na circulação" esta segunda-feira devido a uma greve convocada pelo SFRCI - Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante, segundo um aviso publicado pela operadora.

"Por motivo de greve convocada pelo sindicato SFRCI, preveem-se fortes perturbações na circulação no dia 28 de abril de 2025 [hoje]", indicou a CP, acrescentando que "para esta greve, não foram definidos serviços mínimos".

Em Campanhã não há, neste momento, comboios a circular, apurou a Renascença no local. Todos os comboios que deveriam passar a esta hora aparecem nos painéis como "suprimidos".

Segundo a CP, as perturbações na circulação podem ainda sentir-se na terça-feira.

O sindicato explica que decidiu convocar uma greve com o objetivo de reivindicar melhores condições salariais para todos os trabalhadores da empresa.

"Após exaustivas negociações com a administração da CP -- Comboios de Portugal, foi possível chegar a um acordo satisfatório em relação aos aumentos salariais para o ano em curso", explica em comunicado, mas este acordo "aguarda deferimento por parte das tutelas governativas desde Fevereiro de 2025".

A CP lembra, "aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional" que permitirá "o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

Este reembolso ou troca podem ser efetuados "online" "até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, ou nas bilheteiras".

Passado este prazo, e até 10 dias após terminada a greve, indicou, "pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto "online" "reembolso por atraso ou supressão", com o envio da digitalização do original do bilhete".