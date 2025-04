Operação Pretoriano. Julgamento adiado por três semanas

O julgamento da operação foi suspenso, esta segunda feira, por um período de três semanas, depois de um juíz adjunto do processo ter apresentado baixa médica.

A informação é confirmada à Renascença por fonte do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, que adianta que os trabalhos devem retomar a 19 de maio.

Até essa data estavam previstas seis sessões no Tribunal de São João Novo, devendo o processo conhecer as suas alegações finais no dia 3 de junho, segundo o portal de diligências do ministério da Justiça.

Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação.

Segundo a acusação do Ministério Público, a claque Super Dragões terá “criado um clima de intimidação e medo” numa Assembleia Geral do FC Porto, a 13 de novembro de 2023, para que fosse aprovada uma revisão estatutária “do interesse da direção” do clube, então liderada por Pinto da Costa. Fernando Madureira, antigo líder da claque portista, é o único arguído em prisão preventiva.