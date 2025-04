Pedro Nuno Santos pede "reserva de combustível" para hospitais e forças de segurança

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, apela à "tranquilidade" e diz esperar que as autoridades "façam o seu trabalho da melhor forma", na sequência do apagão de eletricidade que está, nesta segunda-feira, a afetar Portugal e Espanha.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral socialista disse acompanhar com "preocupação" a falha generalizada de energia e alerta para a necessidade de "garantir que há reserva de combustível para o abastecimento dos geradores dos nossos hospitais".

Pedro Nuno Santos salienta que não se sabe "quanto tempo vamos estar sem energia" e reforça a necessidade de "garantir a reserva de combustível para os hospitais, veículos de emergência e para as forças de segurança". O líder do PS diz "esperar" e "presumir" que o Governo "esteja a fazer este trabalho".

Na sequência da falha de energia, Pedro Nuno disse ja ter tido "oportunidade" de falar com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, aguardando por "mais informações".

Ainda é incerta a origem desta falha de energia e Pedro Nuno Santos refere precisamente que "há uma grande incerteza, há informação limitada" e "neste contexto de incerteza a preocupação aumenta".

O líder socialista partilha dos apelos à tranquilidade que têm sido feitos pelo Governo, referindo que "são fundamentais" e "importantes", no sentido de evitar que haja uma corrida aos supermercados e gasolineiras". Isso, diz Pedro Nuno, "só acrescentaria problemas aos que já temos".

Agora, diz o líder do PS, "é esperar que os sistemas do país estejam articulados para tentar socorrer as situações de maior perigosidade e risco".

Pedro Nuno Santos assumiu ainda que, em concertação com o líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, decidiu adiar o debate desta noite nas televisões generalistas - SIC, RTP e TVI - na sequência da falha de energia. "Ninguém está com cabeça, nem atenção para um debate entre os dois líderes políticos".